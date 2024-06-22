Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк дал прогноз на увольнение Галактионова

22 Июня 2024 • 17:28 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. По мнению агента, «железнодорожники» уволят этого специалиста в следующем году.

«Я уверен, что в следующем сезоне Галактионов покажет плохой результат, после чего его уволят. Вот чего добьётся «Локомотив». Это был клуб-гранд, а теперь это «Крылья Советов» или сервисный клуб», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции в турнирной таблице. Недавно московский клуб объявил о решении продлить контракт с тренером.

Добавим, что матчи первого тура следующего сезона Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Михаил Галактионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч» Первая команда вылетела с Евро-2024
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
17:48 · Россия. Премьер-лига
Умер легендарный врач «Спартака» Юрий Васильков
17:34 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Желаю Глушенкову не повторить судьбу Кругового»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк – руководству «Локомотива»: «Почему вы берёте неходячих футболистов?»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на увольнение Галактионова
17:12 · Россия. Премьер-лига
Селюк раскритиковал «Локомотив» за продажу Глушенкова в «Зенит»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Уход Клаудиньо ослабит «Зенит»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Тошич хочет завершить карьеру в ЦСКА 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что у Адиева получится в «Ахмате»
16:12 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о переходе Магкеева официально
16:04 · Россия. Премьер-лига
«В следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России» — Ари
15:11 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Нужно быть идиотом, чтобы купить Захаряна за 12 млн евро»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Алекс Фернандес интересен трём клубам из РПЛ эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Божович признался, почему не хочет говорить о работе в «Зените»
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Динамо» интересуются Конате – агент
14:04 · Россия. Премьер-лига
Помазун близок к трансферу – но не в «Атлетико», а в «Рубин»
Все новости
Рекомендуем