Селюк дал прогноз на увольнение Галактионова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. По мнению агента, «железнодорожники» уволят этого специалиста в следующем году.

«Я уверен, что в следующем сезоне Галактионов покажет плохой результат, после чего его уволят. Вот чего добьётся «Локомотив». Это был клуб-гранд, а теперь это «Крылья Советов» или сервисный клуб», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции в турнирной таблице. Недавно московский клуб объявил о решении продлить контракт с тренером.

Добавим, что матчи первого тура следующего сезона Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.