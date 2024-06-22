Селюк раскритиковал «Локомотив» за продажу Глушенкова в «Зенит»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о трансфере полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

По мнению агента, переход стал выгодным только для самого Глушенкова, ведь в Европе ему никто не дал бы такую зарплату, как в «Зените».

«Локомотив» же ушел в минус и продал своего лучшего игрока. Они потратили 600 млн на игрока. Продали тоже за 600 млн, но получили меньше. Часть денег ушла другим людям», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, 20 июня «Зенит» объявил о подписании 24-летнего Глушенкова. Футболист заключил трудовой договор с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».