Лепёхин: Уход Клаудиньо ослабит «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном отъезде полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в саудовский «Аль-Наср».

«Удивит ли это меня? После перехода Малкома в Саудовскую Аравию меня это точно не удивит», — заявил Лепёхин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, продажа Клаудиньо ослабит «Зенит», но если клуб получит выгодное предложение, то это станет поводом для начала переговоров.

Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

В прошедшей кампании 27-летний хавбек появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором девяти результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Клаудиньо составляет 18 миллионов евро.