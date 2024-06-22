Тошич хочет завершить карьеру в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу.

Напомним, сербский нападающий выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В настоящий момент 37-летний Тошич играет за греческую «Ламию».

«В России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА. Предложения от других команд даже рассматривать не буду», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Футболист признался, что предан «армейскому» клубу и хотел бы там завершить профессиональную карьеру.

В минувшем сезоне Тошич провел 31 матч во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт игрока с «Ламией» истекает в конце июня 2024 года.