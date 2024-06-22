Гаджиев считает, что у Адиева получится в «Ахмате»

Футбольный тренер и функционер Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах Магомеда Адиева на посту наставника «Ахмата».

Напомним, ранее Адиев продлил трудовой договор с грозненским клубом до лета 2027 года.

Гаджиев считает, что Адиев может вырасти в большого специалиста, работая в «Ахмате», ведь ранее он уже здорово работал со сборной Казахстана.

«Считаю, что Адиев еще не исчерпал свои возможности и может достигать более высоких результатов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

46-летний тренер стал новым наставником «Ахмата» в апреле. По итогам чемпионата России – 2023/24 коллектив из Грозного занял десятую позицию, набрав 35 очков в 30 турах.