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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» объявил о переходе Магкеева официально

22 Июня 2024 • 16:12 Комментировать

Как и ожидалось, защитник Станислав Магкеев будет играть за «Пари НН». Нижегородский клуб объявил о подписании с 25-летним футболистом контракта на один сезон. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

За «Пари НН» Макеев будет выступать под номером 99.

Станислав Магкеев переходит в «Пари НН» как свободный агент. Ранее об уходе своего воспитанника в связи с истечением срока трудового соглашения объявлял «Локомотив».

Отметим, что «Пари НН» сохранил место в Премьер-лиге на следующий сезон лишь по итогам стыковых матчей против тульского «Арсенала» (3:2 по сумме двух встреч).

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