«В следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России» — Ари

Экс-нападающий «Краснодара» Ари Феррейра высказался о перспективах кубанского клуба в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

По мнению бразильца, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий больше всех в России заслужил чемпионский титул.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Краснодар» занял второе место и впервые в своей истории завоевал серебряные медали. Отставание от «Зенита» составило всего одно очко.

13 июля у «Краснодара» будет шанс завоевать первый трофей. В этот день «быки» встретятся с «Зенитом» в рамках матча за Суперкубок России.