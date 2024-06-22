Селюк: «Нужно быть идиотом, чтобы купить Захаряна за 12 млн евро»

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», оформленного прошлым летом. По мнению агента, эта сделка между испанским клубом и «Динамо» является нечистой.

«Я всё ещё считаю, что это подковёрная сделка. Нужно быть идиотом, чтобы за 12 млн евро купить Захаряна. Он ничего не доказал за год. Вот Довбик доказал в «Жироне», хотя приходил за меньшие деньги», - цитирует Селюка Metaratings.

По словам Селюка, определённый клуб может купить кого угодно за 12 миллионов, если пообещать вернуть 3 или 6 миллионов обратно. Агент подозревает, что в сделке по Захаряну было что-то подобное.

За «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 матчей. В них россиянин забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.