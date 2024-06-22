Вингер «Балтики» Алекс Фернандес может остаться в Российской премьер-лиге, несмотря на вылет своей команды во второй дивизион. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к футболисту проявляют интерес три клуба из РПЛ.

Сообщается, что Фенандес с большой долей вероятности покинет «Балтику» в это трансферное окно. Правда, пока неизвестно, какие именно команды завинтересованы в приобретении бразильского полузащитника.

22-летний Фернандес в минувшем розыгрыше чемпионата России отметился четырьмя голами в двенадцати матчах. Ранее футболист также выступал в чемпионате Болгарии за «Черно Море».