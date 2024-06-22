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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович признался, почему не хочет говорить о работе в «Зените»

22 Июня 2024 • 14:29 Комментировать

Известный тренер Миодраг Божович хотел бы поработать в «Зените». Впрочем, черногорский специалист призвал не задавать ему вопросы о питерском клубе, чтобы его слова не истолковали неправильно.

«Пошёл бы я работать туда? А кто не пойдёт? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому не к чему мне задавать подобный вопрос», - цитирует Божовича Sport24.

В настоящий момент главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под руководством этого специалиста питерцы становились чемпионами России в каждом из шести предыдущих сезонов

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара». Это будет матч за суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович
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