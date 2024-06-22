Божович признался, почему не хочет говорить о работе в «Зените»

Известный тренер Миодраг Божович хотел бы поработать в «Зените». Впрочем, черногорский специалист призвал не задавать ему вопросы о питерском клубе, чтобы его слова не истолковали неправильно.

«Пошёл бы я работать туда? А кто не пойдёт? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому не к чему мне задавать подобный вопрос», - цитирует Божовича Sport24.

В настоящий момент главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под руководством этого специалиста питерцы становились чемпионами России в каждом из шести предыдущих сезонов

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара». Это будет матч за суперкубок России.