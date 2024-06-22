«Локомотив» и «Динамо» интересуются Конате – агент

Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является нападающий Ибраима Конате, высказался о будущем игрока. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 у Конате истёк срок контракта с «Ахматом».

«Думаю, что он уедет из России. К нему есть интерес из самых разных стран, так что посмотрим», - цитирует Селюка Metaratings.

В то же время Селюк отметил, что интерес к 26-летнему Конате проявляют и клубы из России.

«Интерес к нему есть и от «Локомотива», и от «Динамо», и от других хороших клубов», - сказал Селюк.

В сезоне 2023/2024 Ибраима Конате провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт 13 голов и один голевой пас на партнёра.