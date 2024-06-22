Помазун близок к трансферу – но не в «Атлетико», а в «Рубин»

На днях в прессу просочилась информация о том, что Илья Помазун находится на радаре «Атлетико». 27-летний вратарь действительно близок к трансферу, но не в «Атлетико», а в «Рубин». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», казанский клуб ведёт предметные переговоры по аренде Помазуна у ЦСКА с правом дальнейшего выкупа.

В то же время отмечается, что интерес к Помазуну проявляет и «Пари НН». Но шансы «Рубина» заполучить вратаря являются более высокими.

Илья Помазун на протяжении четырёх последних лет выступал в аренде за «Урал». Екатеринбуржцы три недели назад вылетели из Премьер-лиги.