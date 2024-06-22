Новичок «Локомотива» Салтыков озвучил свои планы

Атакующий полузащитник Никита Салтыков этим летом переходит из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Футболист, которому в августе исполнится 20 лет, дал комментарий по поводу своих планов.

«Хочется быстрее адаптироваться в новом коллективе. Есть знакомые ребята. По максимуму, насколько это возможно, принести пользу в новой команде», - цитирует Салтыкова «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Салтыков провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Локомотив» прошлый чемпионат России завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.