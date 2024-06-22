Голкипер Владимир Шайхутдинов перебрался из ЦСКА в «Волгу» из Ульяновска. Как сообщает пресс-служба московского клуба, 20-летний футболист отправился в аренду до конца сезона 2024/2025. В соглашении прописана опция возможного возвращения Шайхутдинова в ЦСКА зимой.

Отмечается, что перед уходом в аренду Владимир Шайхутдинов продлил контракт с ЦСКА. Теперь договор рассчитан до лета 2018 года, в нём прописана опция продления ещё на один сезон.

За первую команду ЦСКА Шайхутдинов провёл только один матч – в середине мая. Тогда молодой голкипер вышел на поле в кубковом поединке против «Зенита».