Агент Селюк ответил, могут ли игроки с Евро-2024 поехать в Россию

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, могут ли футболисты, которые сейчас выступают на чемпионате Европы, перебраться в клубы из Российской премьер-лиги. По мнению агента, нельзя рассчитывать на приезд в Россию довольно статусных футболистов.

«Я думаю, что никто из участников Евро не будет рассматривать Россию как вариант для продолжения карьеры. Только если сербы и другие балканцы, которые даже не пройдут групповой этап», - цитирует Селюка Metaratings.

На чемпионате Европы в субботу пройдут заключительные матчи второго тура группового этапа. В 16:00 по московскому времени будут играть Грузия и Чехия, не пропустите текстовую трансляцию.