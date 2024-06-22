Гладилин: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы «красно-белых» в следующем сезоне.

По мнению эксперта, нынешний состав московской команды позволяет ей бороться за чемпионский титул.

«Красно-белые» обязаны бороться за чемпионство. Это реально сделать с тем составом, который у них есть. Смотрю в будущее «Спартака» с оптимизмом. Станкович — амбициозный тренер, знает, как побеждать», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте турнирной таблицы. В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионский титул в 2017 году.