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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Не исключено, что Слишкович возглавит топ-клуб РПЛ»

22 Июня 2024 • 12:23 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем тренера Владимира Слишковича, возглавлявшего «красно-белых» в прошлом сезоне.

«Думаю, Слишкович ещё может быть востребован в российском футболе. Не исключено, что он возглавит какой-то клуб РПЛ. Возможно, его уход из «Спартака» был связан именно с этими амбициями», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» по ходу минувшего сезона после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В следующем розыгрыше чемпионата России «красно-белыми» будет руководить Деян Станкович.

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