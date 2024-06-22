«Зенит» покупает россиянина из «Краснодара» за семь миллионов евро

Защитник «Краснодара» Сергей Волков близок к трансферу в петербургский «Зенит».

Согласно сведениям журналистов Sport24, футболист успешно завершил медицинский осмотр. В воскресенье, 23 июня, игрок подпишет с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составит семь миллионов евро. В начале следующей недели Волков приступит к тренировкам в новом клубе.

Сергей является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами.