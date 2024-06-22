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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сборная России обратилась к Тюкавину

22 Июня 2024 • 11:50 Комментировать

Сегодня, 22 июня, нападающему московского «Динамо» и сборной России Константину Тюкавину исполнилось 22 года. Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста с праздником.

«Поздравляем с днём рождения нападающего сборной России и «Динамо». Желаем Константину успехов в карьере, счастья и гармонии во всём!» - говорится в социальных сетях сборной страны.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Тюкавин провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и девять голевых передач. Срок действующего контракта футболиста с «бело-голубыми» истекает летом 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Константин Тюкавин ещё теги
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