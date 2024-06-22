«Спартак» может усилиться 21-летним аргентинцем

Полузащитник клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Брайан Агирре может перейти в «Спартак».

Как сообщает Metaratings, услуги 21-летнего аргентинца были предложены ряду российских клубов, включая «Спартак». Отмечается, что Агирре готов рассмотреть вариант с переездом в Россию, где он планирует зарабатывать около двух миллионов евро в год.

В этом году молодой вингер провёл за «Ньюэллс Олд Бойз» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt бывшего игрока молодёжной сборной Аргентины в 7 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и сумел дойти до финала Кубка России (Пути регионов).