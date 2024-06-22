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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга» Михайлов считает, что «Зенит» - фаворит РПЛ только на бумаге

22 Июня 2024 • 11:21 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00
По мнению Ярослава Михайлова, футболиста «Оренбурга», «Зенит» является главным претендентом на золотые медали в РПЛ следующего сезона только на бумаге.

- Они будут делать все возможное, чтобы обеспечить себе чемпионство в этом сезоне и повторить требл. Да, на бумаге «Зенит» будет фаворитом во всех турнирах. Но на поле всё решают футболисты, - передаёт слова футболиста «Матч ТВ».

Отметим, что права на Михайлова принадлежат «Зениту», за оренбургскую команду он выступает на правах аренды.

«Зенит» начнёт новый сезон в июле матчем против «Крыльев Советов» в Самаре, «Оренбург» же дома примет столичный «Спартак».

В прошлом сезоне Михайлов 32 раза выходил на поле во всех соревнованиях и отметился одним ассистом.

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Зенит Оренбург Ярослав Михайлов ещё теги

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