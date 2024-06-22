Сычёв: «Хочется, чтобы «Локомотив» боролся за первые места»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв выразил надежду на то, что в следующем розыгрыше РПЛ «железнодорожники» будут бороться за призовые места.

«У «Локомотива» всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Напомним, прошедший сезон «Локомотив» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. В последний раз «красно-зелёные» завоёвывали чемпионский титул в 2018 году. После этого чемпионом России становился лишь петербургский «Зенит», который в прошлом сезоне также выиграл чемпионат и Кубок страны.