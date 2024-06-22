Сычёв высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Сычёв высказал мнение о новом главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.
«Интересно посмотреть, какие новшества привнесёт Станкович. По первой пресс-конференции было понятно, что будет много экспрессии и новаций. Посмотрим, как это скажется на качестве игры», - передает слова Сычёва «Чемпионат».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «народной команды» по завершении сезона-2023/2024. «Спартак» неудачно выступил в Российской премьер-лиге, финишировав на пятом месте. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».
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