Московские топ-клубы интересуются форвардом «Ференцвароша»

Маркиньос, нападающий «Ференцвароша», может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает на своих страницах журналист Лукас Танака, в услугах 24-летнего бразильского форварда заинтересованы «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Отмечается, что венгерский клуб хочет получить от продажи своего игрока пять миллионов евро, но готов в случае успешных переговоров снизить сумму.

В прошлом сезоне Маркиньос 48 раз выходил на поле в футболке «Фенерцвароша», забил семь голов и десять раз ассистировал своим партнёрам. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро, а контракт действует до 2026 года.