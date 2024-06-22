Сычёв: «Надеюсь, что прошлые неудачи Кержакова позади»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Кайрата».

Напомним, до казахстанского клуба Кержаков успел поработать в «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке».

«Конечно, все мы рады, что Кержаков возглавил «Кайрат». Тем более он мой хороший товарищ. Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьёзный клуб», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Отметим, что прямо сейчас «Кайрат» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Клуб из Алма-Аты является трёхкратным чемпионом своей страны.