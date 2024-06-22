Кордоба не покинет «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет свой нынешний клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к колумбийскому футболисту проявляет московский «Спартак». Однако, по информации «РБ Спорт», Кордоба принял решение остаться в «Краснодаре», так как он имеет договорённости с руководством клуба о продолжении сотрудничества до зимы.

Отмечается, что возможный переход в другой российский клуб сторона Кордобы не рассматривала, а предложений из Европы нападающему не поступало.

В минувшем сезоне 31-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 32 матча, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.