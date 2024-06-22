Игрок «Акрона» Барт перейдёт в «Сочи»

Нападающий «Акрона» Руслан Барт продолжит карьеру в «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», южане активировали опцию выкупа 18-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Барт провёл за «Акрон» девять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 200 тысяч евро.

Напомним, сочинцы заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона, вылетев в Мелбет-Первую лигу. «Акрон» же, напротив», сумел пробиться в высший дивизион российского футбола, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Урал».