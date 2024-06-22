Игрок «Локомотива» Салтыков рассказал о своём отпуске

Новичок «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, как он провёл отпуск.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов» за 350 тысяч евро. Трансфер состоялся ещё минувший зимой, однако к «железнодорожникам» Салтыков присоединится только этим летом.

«Ездили с друзьями в город где я вырос — Волгодонск, в Ростовской области. Потом начал готовиться по программе тренера по физической подготовке «Локомотива» Кирилла Константиновича», — приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.