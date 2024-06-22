Созин: «Зенит» берёт Глушенкова за 6 миллионов евро — это как?»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Ранее сообщалось, что российский футболист подписал с петербургским клубом четырёхлетний контракт с возможным продлением ещё на сезон. Сумма трансфера составила 6,4 миллионов евро.

«Смотрите, другой топ-клуб, «Спартак», берёт Угальде за 13 миллионов евро. «Зенит» – за 6 миллионов евро берёт Глушенкова. Взять лучшего игрока сезона в РПЛ за 6 миллионов евро – это как? Кажется, тут есть закулисные игры агентов», — цитирует Созина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.