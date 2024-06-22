Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о «Спартаке»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о намерении спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала построить новую команду.
«Они уже 10 лет строят, все никак не могут построить. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает четвертое-пятое место. Хорошие строители, да?», - передает Metaratings.ru слова эксперта.
Напомним, что со следующего сезона главным тренером «красно-белых» будет сербский специалист Деян Станкович. По итогам минувшей игровой кампании «народная команда» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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