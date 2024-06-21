Агент Конате рассказал о вариантах продлжения карьеры игрока

Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что его клиента Мохамеда Конате хочет подписать турецкий «Трабзонспор».

- Предлагают много команд. Я не из тех людей, которые будут называть «Арсенал», «Реал» и «Барселону», когда ничего нет. Но есть предложения из Турции, Греции, средние клубы из Испании и Италии, - передаёт слова агента экс-игрока «Ахмата» «Чемпионат».

Напомним, Конате покинул грозненскую команду в конце мая, так как срок его соглашения с клубом подошёл к концу.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах РПЛ, в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу на партнёра по «Ахмату».