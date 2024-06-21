«Локомотив» официально объявил об уходе своего воспитанника – голкипера Даниила Худякова. Футболист покидает московский клуб как свободный агент, его контракт с «железнодорожниками» истёк.

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в команде, преданность и самоотдачу», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Даниилу Худякову 20 лет. За первую команду «Локомотива» вратарь провёл 34 матча, в которых пропустил 61 гол.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице. Следующий сезон Российской премьер-лиги стартует через месяц.