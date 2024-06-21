Кобелев - о селекции «Локомотива»: «Обрезают сук, на котором сидят»

Московский «Локомотив» ведет непонятную трансферную политику, заявил бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев.

«Мне непонятен мотив «Локомотива», который сначала отказался от Дзюбы, а теперь ушел Глушенков. Москвичи обрезают сук, на котором сидят. Как зрителя, меня беспокоит то, что клуб продает одного из лучших футболистов. Каким образом они теперь будут на что-то претендовать?», - цитирует Кобелева Metaratings.

Напомним, что Артем Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Что касается Глушенкова, то Максима приобрел питерский «Зенит».

В минувшем сезоне РПЛ «железнодорожники» заняли четвертое место в турнирной таблице.