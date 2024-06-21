«Ростов» в понедельник должен объявить о подписании голкипера «Ботева» Хидайета Ханкича. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», сторонам удалось уладить детали, из-за которых сделка была близка к срыву. На Ханкича в ростовском клубе рассчитывают как на основного голкипера.

Стоит сказать, что Хидайет Ханкич выступает за болгарский «Ботев» с лета 2021 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего футболиста в 750 тысяч евро.

Следующий чемпионат России стартует через месяц. Прошлый сезон Премьер-лиги «Ростов» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице.