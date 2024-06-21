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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» подписала воспитанника «Локомотива»

21 Июня 2024 • 20:49 Комментировать

«Балтика» заключила контракт с нападающим Кириллом Никишиным.

Как сообщает калининградский клуб в своих социальных сетях, контракт с футболистом, который является воспитанником столичного «Локомотива», рассчитан на три года.

Никишин в двух играх выходил на поле за главную команду «Локомотива», в большей степени форвард играл за молодёжный состав «железнодорожников», за который провёл 43 матча и забил 22 гола. С зимы этого года Никишин играл за «Тюмень» и принял участие в четырёх встречах.

«Балтика» в прошлом сезоне РПЛ финишировала на 15-й строчке в таблице и вылетела в Первую лигу.

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Локомотив Москва Балтика трансферы футбола - лето 2024 Кирилл Никишин ещё теги
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