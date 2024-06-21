«Балтика» подписала воспитанника «Локомотива»

«Балтика» заключила контракт с нападающим Кириллом Никишиным.

Как сообщает калининградский клуб в своих социальных сетях, контракт с футболистом, который является воспитанником столичного «Локомотива», рассчитан на три года.

Никишин в двух играх выходил на поле за главную команду «Локомотива», в большей степени форвард играл за молодёжный состав «железнодорожников», за который провёл 43 матча и забил 22 гола. С зимы этого года Никишин играл за «Тюмень» и принял участие в четырёх встречах.

«Балтика» в прошлом сезоне РПЛ финишировала на 15-й строчке в таблице и вылетела в Первую лигу.