Волков проходит обследование для «Зенита»

Защитник Сергей Волков близок к подписанию контракта с «Зенитом». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в пятницу 21-летний футболист проходит медицинское обследование для питерского клуба. Если проблем выявлено не будет, то в субботу Волков заключит трудовое соглашение с чемпионами России последних лет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Краснодар» ставил «Зениту» условие трансфера Волкова.

Сергей Волков – воспитанник академии «Краснодара». В 73 матчах за первую команду «быков» защитник забил два гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.