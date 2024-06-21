Канчельскис иронично отреагировал на назначение Станковича на пост наставника «Спартака»

Андрей Канчельскис, в прошлом известный российский футболист, высказался о новом наставнике «Спартака».

Напомним, Станкович, который ранее возглавлял «Црвену Звезду» и «Ференцварош», был назначен новым рулевым «красно-белых». Сегодня специалист провёл первую тренировку со столичной командой.

- Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? «Спартак» ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Красно-белые» в прошлом сезоне финишировали на пятом месте в таблице. Новый сезон «Спартак» начнёт в июле матчем против «Оренбурга» на выезде.