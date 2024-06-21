Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис иронично отреагировал на назначение Станковича на пост наставника «Спартака»

21 Июня 2024 • 20:05 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Андрей Канчельскис, в прошлом известный российский футболист, высказался о новом наставнике «Спартака».

Напомним, Станкович, который ранее возглавлял «Црвену Звезду» и «Ференцварош», был назначен новым рулевым «красно-белых». Сегодня специалист провёл первую тренировку со столичной командой.

- Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? «Спартак» ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Красно-белые» в прошлом сезоне финишировали на пятом месте в таблице. Новый сезон «Спартак» начнёт в июле матчем против «Оренбурга» на выезде.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Андрей Канчельскис ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подписала воспитанника «Локомотива»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Волков проходит обследование для «Зенита»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис иронично отреагировал на назначение Станковича на пост наставника «Спартака»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин — об увольнении Ивича: «Скорее всего, был личный конфликт»
19:11 · Россия. Премьер-лига
В «Карабахе» отреагировали на информацию о скором трансфере Кади
18:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Кордоба усилил бы «Спартак» или «Зенит»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Российский вингер покинул «Спартак» официально
17:45 · Россия. Премьер-лига
Кади близок к уходу из «Краснодара»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Ломаев рассказал о главном требовании Осинькина
17:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Рианчо говорил, что теория не нужна, и без неё победим
17:15 · Россия. Премьер-лига
Пантелеев назвал самого талантливого воспитанника «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Станкович познакомился с игроками «Спартака»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
Заварзин назвал чемпиона России – 2024/25
16:18 · Россия. Премьер-лига
Миранчук покинет «Локомотив» с вероятностью в 99,9% - агент
Все новости
Рекомендуем