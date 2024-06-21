Виталий Калешин — об увольнении Ивича: «Скорее всего, был личный конфликт»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о причинах увольнения Владимира Ивича с должности наставника кубанского клуба.

«Все, кто высказывался, говорили, что, скорее всего, это не имеет отношения к футболу, а какой-то личный конфликт. Возможно, он перешел грань, которую никто бы не вытерпел», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, Ивич был отправлен в отставку в марте. На его место был назначен Мурад Мусаев.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на одно очко.

13 июля подопечные Мусаева впервые в своей истории сразятся за Суперкубок России с «Зенитом».