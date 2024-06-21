В «Карабахе» отреагировали на информацию о скором трансфере Кади

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров высказался о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Ранее появилась информация, что азербайджанский клуб уже согласовал условия контракта с 28-летним бразильцем.

«Информация о том, что «Карабах» согласовал контракт Кади, не соответствует действительности», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Кади появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил сетку ворот соперников и записал в свой актив три голевых паса.

Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кади составляет два с половиной миллиона евро.