В «Карабахе» отреагировали на информацию о скором трансфере Кади

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров высказался о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.
Ранее появилась информация, что азербайджанский клуб уже согласовал условия контракта с 28-летним бразильцем.
«Информация о том, что «Карабах» согласовал контракт Кади, не соответствует действительности», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2023/24 Кади появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил сетку ворот соперников и записал в свой актив три голевых паса.
Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кади составляет два с половиной миллиона евро.
Бан пользователя