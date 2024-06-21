Деменко считает, что Кордоба усилил бы «Спартак» или «Зенит»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о возможном уходе форварда Джона Кордобы из «Краснодара».

«Для «Краснодара» уход Кордобы — это большая потеря. Он очень хорошо себя проявил в этом клубе за последние три сезона», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Кордоба точно усилит и «Спартак», и «Зенит», которые проявляют к нему интерес.

В минувшем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 32 встречах с учетом всех турниров, забил 18 голов и стал автором четырех ассистов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести Кордобу на замену Соболеву.