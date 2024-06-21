Правый вингер московского «Спартака» Виталий Шитов проведёт ближайший сезон в «Торпедо» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев».

Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца следующего сезона. Опция выкупа в договоре не предусмотрена.

Минувший сезон Шитов провел в аренде в «Тюмени». В составе команды он принял участие в 32 матчах Мелбет-Первой лиги, забил пять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Шитова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.