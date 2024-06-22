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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» купил лидеров «Локо» и «Крыльев», ЦСКА – белоруса, а Краснодар приютил Смолова: главные трансферы недели

22 Июня 2024 • 09:10 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Заметили вы или нет, но гремит не только чемпионат Европы по футболу, трансферный рынок в РПЛ просто взрывается. «Зенит» совершил контрольную закупку в РПЛ, ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» теряют и приобретают. Очень много событий. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Контрольная закупка «Зенита»

Максимально активен чемпион, есть и завершённые трансферы, и сорвавшиеся. Главной победой стало приобретение Максима Глушенкова, который заявлял о планах поиграть в Европе. Но согласиться пришлось на трансфер в «Зенит», контракт на пять лет подписан, Максим уже представлен игроком питерской команды. В прошлом сезоне за 29 матчей РПЛ сделал 15 ассистов и забил 6 голов.

Другим новичком «Зенита» стал фланговый защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков. Трансфер обошёлся чемпиону в 120 миллионов рублей, станет Горшков своеобразной заменой Круговому, ушедшему в ЦСКА. Напомним, что ранее «Зенит» выкупил у «Балтики» Латышонка. Интересно, что и голкипера, и защитника вёл «Спартак», но оба раза питерцы оказались проворнее.

Договорился «Зенит» и по трансферу Сергея Волкова из «Краснодара». За него дадут денежную компенсацию и обещание не пользоваться правом первоочерёдного выкупа Козлова. Но были и «промахи». Зайнутдинов отказался возвращаться из «Бешикташа» в РПЛ, а с Жедсоном не удалось договориться по цене. Отказал «Зениту» и Наир Тикнизян, которого питерцы вновь попытались приобрести этим летом.

«Ветеранистое» пополнение Краснодара

За 20 миллионов евро «Краснодар» продал Матвея Сафонова в «ПСЖ», и легко может стать новым первым номером Агкацев, но придётся ему выдержать серьёзную конкуренцию. На правах свободного агента «быки» подписали Юрия Дюпина из «Рубина». Опытнейший голкипер подписал контракт на один год. А Казань, кстати, покинул ещё один вратарь (Шамов) и Лазар Ранджелович.

Ещё одно подписание ветерана и снова на год. 34-летний Фёдор Смолов возвращается в «Краснодар». За три года «первого прибытия» он забил 64 гола за 101 матч в футболке «быков». Сможет ли приблизиться к этим показателям?

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«Динамо» решило проблему?

Многие эксперты сошлись во мнении, что главной проблемой «Динамо» была вратарская позиция. Именно Шунин и Лещук отобрали золото у «бело-голубых», а теперь Личка намерен отнять у них пост №1. На свободном трансфере подписан Андрей Лунёв, соглашение рассчитано на два года. Напомним, что 32-летний голкипер успел поиграть за «Зенит», «Байер», «Уфу», последним клуба Андрея был азербайджанский «Карабах».

ЦСКА покупает и отпускает

Наконец-то трансфер за деньги, ещё и за неплохие деньги. ЦСКА обогатил клуб Александра Кокорина на 1,5 миллиона евро. Именно столько «армейцы» заплатили «Арису» за 19-летнего белоруса Артёма Шуманского. Он уже представлен в качестве игрока ЦСКА, получил восьмой номер, подписал контракт на пять лет. В этом сезоне форвард сборной Беларуси успел провести 13 матчей в чемпионате Кипра и забить три гола.

Место Шуманскому в атаке освободил Антон Заболотный, покинувший ЦСКА по истечении контракта. Правда, без контракта он находился всего сутки. Почти сразу Заболотного в качестве нового игрока представили «Химки», вернувшиеся в РПЛ. Антон подписал контракт аж на три года. Чуть скромнее повёл себя Артур Юсупов, покинувший вылетевший «Сочи». Полузащитник тоже стал новичком «Химок», подписав контракт на один год. Инсайдеры уверяют, что эту компанию ветеранов с контрактом на год пополнит ещё и Денис Глушаков.

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