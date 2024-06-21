Кади близок к уходу из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как стало известно Legalbet, 28-летний бразилец договорился об условиях личного контракта с «Карабахом». Сообщается, что теперь азербайджанцам нужно уладить все вопросы с «Краснодаром».

Источник отмечает, что «Карабах» планирует заключить с Кади трехлетний трудовой договор.

В прошедшем сезоне Кади принял участие в 33 встречах с учетом всех турниров, забил четыре гола и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Кади с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в два с половиной миллиона евро.