Ломаев рассказал о главном требовании Осинькина

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился информацией о том, какое главное требование у наставника команды Игоря Осинькина.

«Главное требование от него — чтобы мы с командой выходили через пас низом», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

Футболист отметил, что вратарь должен быть уверен в своих действиях и передавать уверенность команде.

В прошедшем сезоне 25-летний Ломаев провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 голов и пять раз смог оставить свои ворота на замке.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.