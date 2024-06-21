Экс-игрок «Спартака»: Рианчо говорил, что теория не нужна, и без неё победим

Экс-футболист «Спартака» Владислав Пантелеев вспомнил свой дебют в РПЛ под руководством Рауля Рианчо.

Игрок рассказал, что перед матчем с «Уфой» Рианчо саданул по макету, и сказал, что теория нам не нужна, выиграем без нее.

«Получилось? Проиграли 0:2. Я вышел вместо Глушакова при 0:1 — и сразу же пустили второй. Но там тяжело было что-то сделать», — приводит слова Пантелеева Sport24.

Хавбек добавил, что в тот день был мороз и сильный ветер, поэтому искусственное поле было как бетон.

Напомним, Пантелеев покинул «Спартак» в 2019 году. Последним его клубом был армянский «Урарту», из которого он ушел этим летом.