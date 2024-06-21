Пантелеев назвал самого талантливого воспитанника «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Владислав Пантелеев ответил на вопрос о самом талантливом воспитаннике столичного клуба.

«Давыдов. Если Денис был в форме, умел все — обыграть двоих-троих, пробить. Этим и правда напоминал Месси», — цитирует Пантелеева Sport24.

Футболист рассказал, что Давыдов постоянно метался между второй и первой командами, а потом начал плохо тренироваться. Многое ему прощалось, а потому уже поздно было что-то говорить, добавил Пантелеев.

Давыдов покинул «Спартак» в 2019 году. За все время он принял участие в 37 матчах за основную команду, отметился одним забитым мячом и оформил шесть ассистов.

За свою карьеру 29-летний игрок сменил большое количество клубов, а сейчас он выступает за «Рому» из Медийной футбольной лиги.