Станкович познакомился с игроками «Спартака»

Деян Станкович, новый главный тренер «Спартака», активно включается в работу. Как сообщает пресс-служба московского клуба, в пятницу сербский специалист познакомился с командой и представил футболистам членов своего штаба.

В пятницу вечером Станкович проведёт первую тренировку в «Спартаке». Команда начинает подготовку к сезону 2024/2025.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 19 по 21 июля. Соперником «Спартака» в стартовом туре Премьер-лиги будет «Оренбург».

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.