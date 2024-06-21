Александр Горшков назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего розыгрыша чемпионата России.

«Зенит» — явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/2025. Кто будет главным конкурентом «Зенита»? Думаю, «Динамо», возможно, еще и «Краснодар», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что все будет зависеть от того, как команды поработают на трансферном рынке.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже 19 июля. В рамках первого тура «Зенит» отправится в Самару, чтобы встретиться там с «Крыльями Советов».

Напомним, что последние шесть трофеев РПЛ достались команде Сергея Семака.