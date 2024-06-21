Заварзин назвал чемпиона России – 2024/25

Футбольный функционер Юрий Заварзин ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом России в новом сезоне.

«Даже не сомневаюсь в том, что в предстоящем сезоне «Зенит» станет чемпионом», — заявил Заварзин порталу «РБ Спорт».

Специалист отметил, что «Зенит» собирается отмечать свое столетие, поэтому сейчас скупаются лучшие российские игроки.

При этом Заварзин считает, что если «Краснодар» и «Динамо» не сдадут обороты, то борьба снова будет до самого конца.

По итогам минувшего сезона «Зенит» под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл золотые медали Российской премьер-лиги.