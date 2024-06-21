Миранчук покинет «Локомотив» с вероятностью в 99,9% - агент

Полузащитник Антон Миранчук вряд ли останется в «Локомотиве». Об этом рассказал агент 28-летнего футболиста Вадим Шпинёв. Комментарий представитель Миранчука дал по итогам встречи с представителем московского клуба.

«Мы высказали свои пожелания, клуб сделал своё предложение. На этом всё. До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Накануне Вадим Шпинёв предупреждал «Локомотив» о том, что подписание нового контракта с Антоном Миранчуком для «Локомотива» будет дорогим.

Всего за «Локомотив» Антон Миранчук провёл 217 матчей, в которых записал на свой счёт 51 гол и 34 результативных паса на партнёров.